Ancelotti, l'ex compagno di squadra: "Allenatore già in campo, aveva un ruolo chiave"

Continuano ad arrivare auguri per Carlo Ancelotti nel giorno del suo sessantesimo compleanno. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Franco Tancredi, ex compagno di squadra alla Roma: "Ancelotti figlio adottato di Liedholm? Eravamo tutti suoi figli, ma il mister lo aveva segnalato e voluto lui. Carlo già in campo era un allenatore, lo si vedeva. E poi è una bellissima persona, sereno e sempre tranquillo. Tutti i calciatori che sono stati allenati da lui, anche quelli che hanno trovato poco spazio, hanno un ricordo splendido. Con lui mi sento poco, ma siamo amici. Carlo è davvero un grande, come allenatore e come uomo. E' sempre stato un grande mediatore all'interno del gruppo e la sua carriera fatta da allenatore non mi ha sorpreso. Ho lavorato a Madrid con Capello, lì sentivano molto la voglia di vincere la decima Champions, Carlo è entrato nella leggenda".



MERET - "Il Napoli ha un grandissimo portiere, alto e molto reattivo. Sia lui che Audero hanno fatto bene quest'anno, ma Meret ha qualcosa in più, soprattutto sulle uscite. Però, abbiamo finalmente una bella figliata di portieri nostrani pronti ad esplodere. Il miglior portiere della storia? Per me è stato Buffon. Davvero di un altro pianeta. E' stato più forte anche di Zoff".