Ancelotti, l'ex vice: "A Milik serve tempo per entrare in forma, ma deve anche sentire la fiducia..."

A Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giorgio Ciaschini, storico ex collaboratore di Ancelotti: "E' chiaro che per struttura fisica Milik ha bisogno di più tempo per entrare in condizione. Per Milik però è importante sentire la fiducia nei suoi confronti. Si parla continuamente di attaccanti importanti e questo non lo aiuta anche sul piano della condizione. Milik non fa salire la squadra? Il Napoli non è una squadra che si appoggia sulla punta, attacca già con tanti uomini, poi è chiaro che può dare di più".