Ancelotti: "Per Klopp è stato un atto criminale giocare Liverpool-Atletico a porte aperte"

Molti hanno criticato la scelta della Uefa di far giocare Liverpool-Atletico Madrid a porte aperte. Lo stesso pensiero l'ha avuto Jurgen Klopp, allenatore dei Reds. Lo conferma Carlo Ancelotti che nella sua intervista al Corriere dello Sport-Stadio ha dichiarato: "L'altro giorno ho sentito Klopp, mi ha detto che far giocare la partita in quelle condizioni è stato un atto criminale, penso che avesse ragione".