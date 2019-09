Ancelotti ribadisce: "Mai giocato 4-2-3-1! Sempre 4-4-2 e sviluppo offensivo con linea da 4 dietro la punta"

Nella conferenza stampa odierna, Carlo Ancelotti ha fatto chiarezza sulle tante critiche sul 4-2-3-1 che in realtà il Napoli - come vi raccontiamo su Tuttonapoli da tempo - non è mai stato utilizzato.

Si parla sempre di 4-2-3-1 e del Napoli poco adatto. "Il sistema di gioco lo puoi vedere solo quando non hai la palla. Il Napoli non ha mai giocato 4-2-3-1, abbiamo fatto due gare l'anno scorso 4-3-3 e tutte le altre 4-4-2. Dieci minuti a Firenze poi 4-3-3 o 4-5-1 nel finale, ma non ci giocheremo se non per difendere in alcuni frangenti. Fase d'attacco mai con due attaccanti, Milik era la punta centrale e Mertens quello dietro insieme ad altri tre. La linea da quattro è composta da Mario Rui quindi il terzino, l'esterno che viene dentro e quindi Insigne, Younes o altri, Mertens e Callejon. Mai abbiamo attaccato con quattro difensori, quando abbiamo la palla i centrali sono due o tre. Il sistema di gioco si legge solo in fase difensiva ed è sempre 4-4-2. Vi è chiaro?"

Sull'equilibrio: "Si può pensare ai troppi attaccanti, ma se Fabian centrocampista ha fatto il trequartista il problema non è quello. Il problema erano le troppe distanze con la salita non veloce dalla difesa, poco slittamento laterale e spazio quindi tra terzino e centrale".