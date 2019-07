Ancelotti si gode Callejon: "Intelligente e maniacale, l'ho provato lì 15 minuti ed è come se fossero 15 anni"

Tra i migliori in campo nella sfida con il Liverpool c'è sicuramente Josè Callejon, premiato col 7 nelle nostre pagelle. Lo spagnolo s'è disimpegnato da centrocampista centrale vero, dettando anche i tempi della pressione e tenendo sempre bene la posizione. Nel post-partita anche Ancelotti s'è espresso con parole important per lo spagnolo a Sky: "Callejon è una risorsa ovunque giochi. Fa tutto con un’applicazione maniacale. Non ha avuto alcuna difficoltà a centrocampo, l’ho provato 15 minuti ma è come se l’avessi fatto per 15 anni".