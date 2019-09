Ancelotti si rivolge ancora ai tifosi: "Lo stadio ci ha spinto, vogliamo aumentare la sintonia"

"Vivo in questo mondo da troppo tempo per preoccuparmi delle critiche. Alcune sono anche con un senso, ma resta solo la soddisfazione di aver vinto una bella partita, aver dato felicità ad uno stadio che ci ha aiutato. Dobbiamo ricostruire questa sintonia e con queste vittorie aumenta la sintonia". Nella conferenza post-partita (clicca qui) Carlo Ancelotti con grande signorilità non ha replicato alle critiche ricevute nelle scorse settimane ed ha sottolineato la volontà di unire ancora di più la squadra al pubblico.