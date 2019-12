Ancelotti smentisce i rumors di spogliatoi: "Tutto falso su spaccatura e allenamenti!"

Lo spogliatoio del Napoli non è una polveriera. Lo dice Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport dopo la gara con l'Udinese: "Di polveriera non c'è niente. Sento parlare di squadra spaccata, problemi con l'allenatore, allenamenti blandi, tutto falso! Nei confronti che abbiamo avuto non c'è stato nessun problema, la squadra sta bene, abbiamo cercato di rifocalizzare le cose sull'aspetto difensivo".