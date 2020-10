Ancelotti su Maradona: "Quante botte gli ho dato, ma fermarlo era impossibile"

Diego Armando Maradona, da molti ritenuto il più forte calciatore di tutti i tempi, compie sessant'anni. France Football ha dedicato un numero speciale al Pibe de Oro, che ha fatto sognare milioni di tifosi nel corso della sua carriera. Dai trionfi con l'Argentina fino a quelli con la maglia del Napoli, la sua carriera è stata straordinaria, caratterizzata da giocate magnifiche e gol entrati nella leggenda di questo sport.

Sono tanti i messaggi di auguri raccolti dalla rivista francese; tra gli altri anche Carlo Ancelotti, tecnico oggi all'Everton, ha riservato un pensiero al Diez: "È il più grande calciatore che abbia mai affrontato. Ho un rispetto totale nei suoi confronti. Ho provato tante volte a fermarlo, ma era impossibile contenerlo. Ho grandi ricordi di lui: ha avuto dei problemi durante la sua carriera ma è stato un grande avversario, un giocatore fantastico. L'epoca in cui abbiamo giocato era quella della grande rivalità tra Napoli e Milan. Avevano una grande squadra, con Maradona e Careca. Io provavo anche metodi poco leciti per fermarlo, ma era irresistibile. Se vogliamo essere franchi, i colpi che gli ho dato me li ha anche restituiti".