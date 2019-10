Ancelotti su Mertens e Callejon: "Il club vuole tenerli e ha fatto la sua offerta, ora decidono loro!"

Nella giornata di ieri ha fatto discutere la dichiarazione di Aurelio De Laurentiis circa il futuro di Mertens e Callejon, per cui non è disposto a fare ulteriori sforzi. Oggi ne ha parlato inevitabilmente anche Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Hellas Verona: "Di questo rinnovo si parla da tempo. Il rendimento dei due è stato ottimo in questo periodo. Se ne parlerà ancora. La società ha fatto un'offerta, come ha detto anche il presidente c'è la volontà di tenerli. Poi quando si fa un'offerta o si dice di sì o di no, quindi credo che sta ai giocatori valutare tutte le cose e prendere la decisione giusta per loro. C'è stata un'offerta ponderata da parte della società ai giocatori e ai loro entourage".