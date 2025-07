Enzo Baldini: "Napoli la squadra della battere. Conte e ADL sono 10 metri avanti a tutti"

Enzo Baldini, voce storica della Rai, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi odierni sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il trasferimento di Retegui in Arabia:

"Parlando di calcio forse ha sbagliato ma dal punto di vista del portafoglio ha fatto bene. Mai avremmo pensato di vedere queste cifre assurde nel calcio. L'Italia perde un protagonista ma credo che comunque venga preso in considerazione dal ct, anche perché in giro a parte Kean non vedo tantissimi altri centravanti".

All'Atalanta arriva Juric...

"E' stata una sorpresa. Dicono che vada via il maestro Gasp e arriva l'allievo. Non sempre l'allievo è più bravo del maestro e su Juric ho qualche perplessità".

Tornando agli attaccanti che pensi di Lucca?

"Trenta milioni per lui mi sembrano tanti, finora ha giocato in squadre di media classifica. Giocare in una big è un'altra cosa. Lucca ha detto di non invidiare nulla a Kean. Vediamo…"

Il Napoli è la squadra da battere?

"Sì, ha un grande presidente e un gran tecnico. Parte con dieci metri di vantaggio rispetto alle altre. Il presidente sa trovare i centravanti e poi rivenderli a prezzi triplicati e non sbaglia mai quando poi deve sostituirli".