Bellinazzo: "Il Napoli può aprire un ciclo, ma deve puntare ad avanzare in Champions"

Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24Ore’, ha parlato così ai microfoni ‘Radio Napoli Centrale’: “Forza economica del Napoli? Rivela che il club è stato gestito bene, uscendo meglio rispetto agli altri club dal momento delicato della Pandemia. Anche il bilancio del Napoli era in rosso in quel periodo, ma De Laurentiis è riuscito a prendere delle strategie di mercato (che sembravano di ridimensionamento, visto la riduzione del monte ingaggi) a vincere due scudetti in tre anni.

Il Napoli, dunque, ha una forza liquida di 200 milioni di euro, più le entrate prevista dalla vittoria scudetto e dalla qualificazione in Champions. Il Napoli, dunque, potrebbe aprire un ciclo. Inter, Milan e Juve? Loro hanno un fatturato strutturato superiore al Napoli di circa 150 milioni di euro. Ma hanno dei costi in più, tra cui alcuni di riassestamento. Il Napoli, inoltre, deve puntare ad andare più avanti in Champions League, visto che il sistema dei premi è stato strutturato di più nella fase ad eliminazione diretta. Nunez, Lukaku e De Bruyne? Sarebbero stati tre ingaggi ingaggi importanti. Il Napoli se li potrebbe permettere, ma poi rischierebbe di appesantire troppo il suo bilancio: così da prendere un giocatore in più in rosa”.