Ancelotti su Milik: “È solo in ritardo di condizione, lui e Mertens i due centravanti che abbiamo a disposizione”

Non si sbilancia sul mercato in attacco, ma Ancelotti sembra assicurare la permanenza di Milik: «È soltanto in ritardo di condizione. Con lui abbiamo parlato chiaro, è uno dei centravanti che abbiamo a disposizione. L’altro è Mertens che ha fatto tanto bene in questo ruolo negli ultimi anni», ha detto il tecnico nell’intervista alla Gazzetta dello Sport.