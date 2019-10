Ancelotti su Milik: "Se non ha giocato non è colpa mia, aveva un problema fisico da luglio..."

Carlo Ancelotti, nella sua conferenza stampa odierna, s'è soffermato anche su Arkadiusz Milik, a caccia del primo gol stagionale con la maglia del Napoli: "Sta bene, fortunatamente. Sfortunatamente Milik non è entrato nelle rotazioni. Ho sentito dire che ha giocato poco, che avrebbe bisogno di minutaggio. Ma se non ha giocato non era colpa mia, è stato fuori un mese per un problema al retto addominale. Non abbiamo potuto utilizzarlo, ha perso una parte di stagione importante. Non ha fatto una preparazione adeguata, già a luglio aveva problemi. Ora sta bene e può essere molto importante per noi".