Ancelotti su Spalletti-ADL: "Ci saranno discussioni, ma alla fine si va d'accordo"

Spalletti e De Laurentiis hanno caratteri focosi, riusciranno ad andare d'accordo? Questa la domanda a cui ha risposto Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: "Sono persone oneste e credo che ci possano essere discussioni, ma alla fine si va d'accordo. Io sono andato molto d'accordo con De Laurentiis e ho conosciuto una piazza splendida".

L'Inter è una squadra che può vincere lo Scudetto?

"Hanno mantenuto la struttura dell'anno scorso, cambiando allenatore e alcuni protagonisti. Ha giocato molto bene contro di noi, penso possa competere per lo Scudetto, vedo una Serie A molto equilibrata e la Juve ha qualche problema. Quest'anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere"

Cosa è successo alla Juve?

"È una squadra che ha perso delle certezze e fa fatica a trovare continuità, nel calcio succede. Sono sicuro che rimonterà e sarà tra le candidate a vincere alla fine".