Ancelotti sul mancato arrivo di Icardi: "Era una possibilità, ma serve volontà del calciatore"

Mauro Icardi quanto è stato vicino al Napoli? La domanda è stata fatta dai colleghi di Radio Anch'io lo Sport a Carlo Ancelotti, che ha così risposto: "Abbiamo valutato tante alternative e una era Icardi. Poi però per arrivare in fondo alle trattative servono tante cose, la volontà di prenderlo da parte del club ma pure la volontà del giocatore di venire. Se una delle due componenti salta la trattativa non va in fondo".

Llorente più funzionale di Icardi? "Non lo so perché Icardi non l'ho mai allenato. Fernando però è un centravanti completo, grazie al fisico può sfruttare le qualità aeree ma è un giocatore di calcio, con qualità. E poi è arrivato a Napoli con entusiasmo, ci sta dando una grossa mano ultimamente".

