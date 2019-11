Ancelotti sul ritiro: "Non cambia il mio rapporto col club che è giustamente preoccupato"

Il Napoli va in ritiro per scelta del presidente De Laurentiis. Una decisione che non trova d'accordo Carlo Ancelotti, che l'ha reso noto con toni pacati, accettando ovviamente la soluzione pensata dal club. Nella sua conferenza stampa odierna, l'allenatore di Reggiolo s'è così espresso.

Cambia qualcosa nel rapporto con la società? "No, non cambia niente, è la decisione del club che è giustamente preoccupato. Per l'importanza della gara di domani è un dettaglio insignificante, noi siamo concentrati sulla partita, valutando bene cosa abbiamo fatto nelle ultime gare e cosa dobbiamo fare domani".