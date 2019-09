Ancelotti sulla Samp: "Gara insidiosa, squadra che gioca in maniera diversa..."

Tra i tanti temi toccati da Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa odierna, ovviamente c'è stato anche l'avversario che domani si presenterà al San Paolo, ovvero la Sampdoria: "E' una squadra molto motivata, non ha avuto un inizio brillante. Ho visto col Sassuolo, hanno perso 4-1 ma i primi 25 minuti sono stati padroni del campo con ottime idee di gioco. E' una squadra che sta giocando in maniera diversa col nuovo allenatore. Dobbiamo rispettarli, giocano a calcio, ora non so se cambieranno modulo ma è una gara insidiosa".