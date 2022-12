Anche Baldini spera nel Napoli: "Tante variabili sullo Scudetto, ma tifo Luciano"

Esordisce così l’allenatore Silvio Baldini, nel corso dell’intervista concessa a TMW, parlando della lotta Scudetto in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Le variabili non sono ponderabili”. Esordisce così l’allenatore Silvio Baldini, nel corso dell’intervista concessa a TMW, parlando della lotta Scudetto in Serie A e della possibilità che il Napoli possa tenere fino alla fine: “Saranno più bravi quelli che reggeranno. Faccio il tifo per il Napoli, per Spalletti. O per Pioli, altro allenatore preparato”.