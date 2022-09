Anche Di Fusco replica a Cassano: "Lo scappato di casa è lui! L’hanno cacciato da tutte le parti"

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha risposto a Fantantonio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Maradona ha vinto lo scudetto a Napoli con una squadra di scappati di casa”, dopo Renica anche un altro ex azzurro replica alle parole di Antonio Cassano. L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha risposto a Fantantonio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo già abituati alle ‘cassanate’ e poi c’è da dire che Cassano non ha tanta dimestichezza con l’italiano. Bisogna capire cosa intendeva dire, certo detto in quel modo è un’offesa. Se c’è uno scappato di casa è lui, che l’hanno cacciato da tutte le parti nonostante avesse delle doti enormi. Era un gran bel giocatore, ma poi non ha fatto bene da nessuna parte. Ha avuto possibilità anche in grossi club. Voglio sperare che Cassano abbia sbagliato termine, perché non si può offendere una squadra che ha fatto la storia del Napoli. In qualsiasi squadra dove ha giocato Diego, gli altri erano inferiori a lui ma questo non vuol dire che erano degli ottimi giocatori. Il Napoli di allora non aveva un unico leader, ce ne era 3-4 e altri ottimi giocatori che completavano quella squadra. Con quel termine spero che voleva solo fare un complimento a Maradona e non offendere la squadra”.