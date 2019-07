Anche Malcuit saluta Albiol: "Grazie per tutto, fratello"

"Grazie per tutto, fratello". E' con questo breve messaggio che Kevin Malcuit, sfruttando come al solito i social network, ci ha tenuto a omaggiare Raul Albiol, da oggi ufficialmente non più un calciatore del Napoli. Il centrale spagnolo è passato in via definitiva al Villarreal, che ha versato la cifra della clausola rescissoria. E tutti i compagni lo salutano e lo ringraziano.