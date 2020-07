"Anche Osimhen a Castel Di Sangro?": ADL risponde così alle voci sul nigeriano

A Castel di Sangro potrà arrivarci anche Osimhen? Questa una delle domande poste ad Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione del ritiro in Abruzzo. Ecco la risposta del patron: "E chi lo sa, è questo il bello del calcio... Lui viene da un altro continente e ancora non ha un nuovo agente e vede comunque che si va in un bel posto come Castel di Sangro".