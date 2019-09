Ancora l'assessore Borriello: "Ancelotti pensi alla partita, stadio sarà pronto ed all'altezza della città!"

Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live in merito alla questione degli spogliatoi del San Paolo: "Se fossi nel Napoli mi preoccuperei di fare una grande partita con la Sampdoria e di inaugurare al meglio lo Stadio San Paolo. La società vuole fare sempre polemica, Ancelotti non è mai venuto a fare nessun sopralluogo, ha guardato la cosa con occhi altrui. Edo De Laurentiis è stato l'unico che ieri è venuto a vedere lo stato dei lavori. Resta un messaggio molto sbagliato con dichiarazioni molto forti e crude da parte del tecnico che si dovrebbe preoccupare di altro. Il Calcio Napoli ha fatto girare immagini vecchie, l'unica cosa che non è completa sono le due vasche idromassaggio che sono a carico del Napoli. Domani lo stadio San Paolo sarà pronto e avverrà la consegna, sono stati montati tutti gli arredi e montati tutti i rubinetti, l'unica controindicazione sarà l'odore della pittura. E' una polemica molto sgradevole, aspetto De Laurentiis a braccia aperte per firmare questa convenzione.



Napoli non ci fa una bella figura? Noi non ci facciamo problemi perchè domani lo stadio verrà consegnato. Non intendiamo più stare a certe polemiche, ci dispiace molto delle parole di Ancelotti. Stiamo valutando se invitare la stampa, resta l'amarezza di fondo per la diffusione di immagini vecchie.



Il San Paolo sarà ancora un gioiello? I tifosi napoletani andranno in uno stadio con tutti i comfort adeguati al nome della città, uno stadio finalmente all'altezza. Pare che la questione spogliatoi sia diventato uno scandalo giudiziario ma posso dire con certezza che domani sarà tutto pronto.