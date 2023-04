"Andrò a vedere il Milan a Napoli", siparietto Scaroni-ADL: "Io non andrò a Milano..."

Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, oggi all'evento organizzato da IlSole24Ore a cui ha partecipato anche Aurelio De Laurentiis.

"Eccezionalmente, andrò a vedere Napoli-Milan in trasferta... Non vado neanche a Inter-Milan, perché non mi va di vedere questi colori che non mi sono familiari". Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, oggi all'evento organizzato da IlSole24Ore a cui ha partecipato anche Aurelio De Laurentiis. E proprio il patron azzurro gli ha risposto così, con un siparietto che ha scatenato le risate dei presenti: "Io non andrò a Milano".