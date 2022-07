Anellucci contro la politica del Napoli: “Prezzi improponibili per una partita senza senso”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa e procuratore di Edinson Cavani ai tempi del Napoli.



Giudizio sulla scelta del Napoli circa i prezzi per guardare la gara con l'Adana? "È una decisione negativo, poiché le società spesso non si rendono conto di alcune situazioni in determinate circostanze. Si tratta di prezzi imbarazzanti, soprattutto per il momento storico nel quale viviamo. È una caduta di stile, ma lo stile non è mai stato tipico di alcuni personaggi già noti. Una partita senza senso, con prezzi improponibili".