Anellucci: "Il Napoli non ha necessità di operare sulle fasce d'attacco"

A “1 Football Club - speciale calciomercato”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA.

Lotito ha dichiarato, poco fa, che nella trattativa tra Lazio e Greenwood si è inserito anche il Napoli… “Una dichiarazione del genere può avere tante sfaccettature, come un rilancio o un gioco delle parti. Sicuramente sarà interessante capire chi la spunterà alla fine. È uno dei pochi giocatori che ancora mi emozionano, così come ieri la finale è stata accesa da giocate strepitose dei giovani spagnoli”.

Ha notizie in merito all’interesse del Napoli? “A me non risultava, ma se il presidente dice qualcosa del genere avrà i suoi motivi. In quella zona del campo, il Napoli non ha necessità di operare”

Crede si possa dimenticare il vissuto personale del calciatore inglese? “E’ sempre molto particolare dover giudicare una situazione del genere. Non sono uno che ama giudicare, non ho tanti elementi per potermi esprimere a riguardo. È un tema troppo delicato e preferisco rimanere spettatore”

Il Napoli è davvero interessato a Rabiot e Berardi? “Non so quanto ci sia di vero. Tuttavia, è difficile oggi dare una quantificazione al valore di Berardi dopo il grave infortunio che l’ha colpito. Si dice possa essere pronto per fine ottobre. Dunque, come si può quantificare il suo valore alla luce di ciò? Si potrebbe pensare di fare un accordo adesso, ma da formalizzare nella sessione invernale”

Perché ad un calciatore come Hermoso sono interessate solo Napoli e Inter? “Club importanti sono abbastanza coperti in quel ruolo. Il ‘centrale dominante’ è un ruolo in cui le squadre di valore sono già coperte. Tuttavia, se fossi l’agente di Hermoso, attenderei. Il Napoli giocherà soltanto il campionato e, inoltre, è già coperto. L’Inter, invece, avrebbe più possibilità di offrire un ruolo al calciatore”

Ci sono novità in merito al futuro di Federico Chiesa? “Non ci sono novità, se ne riparlerà dopo il suo matrimonio. Inoltre, è da sciogliere il nodo Soulè, di cui la Juve non vorrà privarsi in maniera leggera”