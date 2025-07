Anellucci: “Osimhen non è un top player, il Napoli deve liberarsi di lui il prima possibile”

vedi letture

L'operatore di mercato Claudio Anellucci ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Per me Osimhen deve essere assolutamente ceduto quanto prima, il Napoli deve liberarsi di lui anche perché non lo ritengo un top player. Ha avuto un’annata pazzesca per lo scudetto del 2023, come è capitato a diversi compagni di squadra grazie anche al lavoro di Spalletti. Osimhen non si è ripetuto l’anno dopo. E’ stato bravo il suo entourage a garantirgli un contratto così importante.

Il Napoli, tuttavia, non può essere ostaggio del suo ingaggio né deve pensare ad un reintegro del calciatore che ha uno stipendio fuori dai parametri normali del campionato italiano. Il suo ingaggio creerebbe squilibri all’interno di uno spogliatoio dove ci sono diversi calciatori forti e scudettati. E certe questioni con Conte non possono avere futuro. Osimhen deve capire se vuole diventare un calciatore importante o se vuole andare a prendere petroldollari in un campionato inutile come la Saudi Arabia. Per questo motivo avrà rifiutato l’Al Hilal”.