Anellucci stronca Raspadori: “Non è all’altezza di chi ha lasciato Napoli”

L’agente FIFA Claudio Anellucci ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione "A Tutto Mercato”

TuttoNapoli.net

L’agente FIFA Claudio Anellucci ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione "A Tutto Mercato”: “Il Napoli era una bella macchina costruita nel tempo, ma in questo mercato ha perso uno dei migliori portieri della Serie A, uno dei migliori difensori centrali d’Europa, sta perdendo un centrocampista importantissimo come Ruiz e ha lasciato andare due attaccanti storici e maturi come Insigne e Mertens. Raspadori e Frattesi sono delle promesse, ma sicuramente ad ora non all’altezza dei giocatori che sono andati via”.