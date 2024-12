Video Anguissa celebra il successo: "Vinciamo da squadra, la cosa più importante!"

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e si piazza momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della partita dell'Atalanta. Così il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa, autore del gol che ha sbloccato la partita e premiato MVP, ha celebrato il successo sui social SSCNapoli: "Grande vittoria, siamo contenti. Vinciamo da squadra, la cosa più importante. Dai dai!”. Di seguito il video