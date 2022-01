Antognoni: "Napoli-Fiorentina gara equilibrata, ma ora i viola sono più forti"

A Pitti Uomo, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, Tuttomercatoweb.com ha intervistato Giancarlo Antognoni che da ex viola ha parlato anche della sfida di Coppa Italia in programma domani tra Napoli e Fiorentina: "E' una partita secca e credo equilibrata, anche se per la squadra di Italiano pesa il ko col Torino. Intanto la Fiorentina si è rafforzata sul mercato. Piatek è un buon vice Vlahovic, Ikonè ha un curriculum importante nel Lille, ora va visto in Italia. Credo comunque che i viola se la possano giocare per l'Europa".

Altri temi.

Antognoni ha parlato anche di Castrovilli che non sta attraverso un periodo brillantissimo: "E' forte ed è chiaro che deve giocare un po' di più per esprimersi ai suoi livelli, ma non si discute. Del resto ha subìto qualche infortunio e sta subendo le conseguenze. Vlahovic? Ha dimostrato di essere maturo e determinato al cento per cento, è il capocannoniere, ha dato di più di quello che ci si aspettava. In attacco la Fiorentina non ha problemi. Dovrebbe prendere meno gol ma Italiano saprà trovare la soluzione per incassarne meno. Magari a volte ti scopri un po', ma le caratteristiche della squadra sono queste".