Antonelli: “Deulofeu? Se il Napoli voleva chiudere l’operazione l’avrebbe già fatto”

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente ed operatore di mercato: “L’Udinese dopo aver dato via Molina e dopo aver aperto discorsi con club di primissima fascia Udogie, ha anche Deulofeu, che era nei discorsi del Napoli. Quando la trattativa è troppo lunga è perché magari hai anche altre idee, il Napoli se voleva chiudere l’operazione l’avrebbe già fatto. Io a Dimaro? Spesso in ritiro si parla molto meglio, perché hai il tempo reale per parlare di tutte le cose, anche cose che non fai adesso ma verifichi la fattibilità”.