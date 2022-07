Antonelli: “Il Napoli ha un bellissimo organico e lotterà per i primi quattro posti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente ed operatore di mercato

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente ed operatore di mercato: “Io dico che la Juve ha fatto acquisti importanti, non può passare sottotono l’arrivo di Di Maria. Ma secondo me il campionato è ancora equilibrato, sta tornato un equilibrio che non c’era da anni. Poi sì il Napoli ha perso Koulibaly, la Juve ha fatto acquisti importanti ma ci sono meccanismi nuovi che vanno equilibrati.

Forse è la prima volta che il Napoli ha messo un po’ il freno per guardare i parametri aziendali, ma è una squadra che è messa bene. Ha Zielinski, che ha delle richieste. Fabian rimane o non rimane? Difficile come collocazione, potrebbero aspettarlo a parametro a zero. Complicato oggi immaginare cosa accadrà. Kvaratskhelia mi piace molto, il Napoli ha oggi un bellissimo organico. Sono certo che del lavoro che sta facendo adesso, lo vedo lottare tra i primi quattro. Napoli, inter, Juve… mi incuriosisce la Roma con Dybala, ma stiamo attenti: da punto di vista fisico l’argentino ha patito nel tempo, poi non è riuscito a diventare a diventare leader. E’ un campionato molto equilibrato: Inter e Juve forse stanno un poco sopra, ma non parliamo oggi del Milan campione d’Italia. Stanno lavorando molto. Vedo un campionato con 5 o 6 squadre protagoniste”.