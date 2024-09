Antonelli rivela: "Osimhen? Calenda voleva portarlo via da Napoli già un anno fa"

Stefano Antonelli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen andava venduto subito dopo lo scudetto. Lo scorso anno era ancora tra i tre attaccanti più forti al mondo. Ho sempre ritenuto che la gestione amministrativa di De Laurentiis e Chiavelli è da studi universitari, ma stavolta no, non è andata così.

Spalletti vinse lo scudetto in un’annata particolare e lui sarebbe stato d’accordo sulla cessione immediata di Osimhen post scudetto. Mi ricordo che Calenda, nel post scudetto, è stato una settimana a Dimaro perché voleva portarlo via da Napoli. Se un giocatore vuole andare via nel calcio di oggi non ci sono santi. La questione Osimhen resta una sconfitta secondo me, ma almeno non è un peso per la squadra. Bisogna vivere lo spogliatoio per capire se un giocatore è giusto che rimanga o meno”.