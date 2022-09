Antonelli svela: “Giuntoli mi chiese Udogie, ma non era il momento giusto. Senesi? Vicinissimo al Napoli”

“Quest’estate ero andato nel ritiro del Napoli a Dimaro".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Udogie e Senesi: “Quest’estate ero andato nel ritiro del Napoli a Dimaro. In quella occasione Giuntoli mi aveva chiesto Udogie, ma quello era momento difficile. C’era un po’ di tristezza nell’ambiente, si navigava a vista, non si sapevano le reali intenzioni del presidente De Laurentiis e c’erano una serie di situazioni. Quello non era il momento adatto per chiudere quella trattativa, che in un altro momento si poteva assolutamente concludere positivamente.

Senesi? Abbiamo parlato col Napoli di Senesi tantissime volte, siamo stati vicinissimi quando Koulibaly lo scorso anno era quasi stato ceduto. Era stato promesso al Manchester United, ma poi non se ne fece più niente. Se Koulibaly fosse andato via la coppia centrale non sarebbe però stata Rrahmani-Senesi, il Napoli avrebbe preso un altro giocatore importante”.