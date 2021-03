Antonini: "Il Napoli ha un vantaggio, il Milan dovrà affrontare lo United..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Luca Antonini, ex calciatore del Milan e ora agente sportivo. "Milan-Napoli? Il Milan avrà un viaggio importante da affrontare verso Manchester e poi ci sarà il Napoli. Gli azzurri hanno la fortuna di poter pensare solo ed esclusivamente al Milan e poterci lavorare. E' più difficile per il Milan, che però ci ha abituato a sopperire alle mancanze di giocatori importanti con dei ragazzi che portano sempre a casa la pagnotta. Gattuso? E' uno che si autorigenera. E' un uomo dalle mille doti ed è anche uno che riesce a trasmettere voglia ed entusiasmo. E' una forza quella di Rino".