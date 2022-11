Aronica e Calaiò perplessi: "Mai saltato una gara per mal di schiena, forse Kvara condizionato da furto d'auto"

Salvatore Aronica, ex difensore, è intervenuto a Canale 21

Salvatore Aronica, ex difensore, è intervenuto a Canale 21 parlando dell'assenza di Kvara: "Nella mia esperienza non è mai successo che un giocatore avesse un colpo della strega a fine partita e non ha mai saltato una partita per un problema alla schiema come una lombalgia. Magari il giocatore era scosso per il furto dell'auto, episodio che l'ha condizionato, e Spalletti ha scelto di lasciarlo a casa. Anche a me hanno rubato un'auto ma ho giocato regolarmente".

Identico pensiero per Emanuele Calaio: "Io per non giocare una partita dovevo morire, poi la cosa strana è che lui ha 22 ed è strano parlare di colpo della strega. Anche io soffrivo ogni tanto di schiena ma bastava prendere antinfiammatori".