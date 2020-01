Aronica: "Questo caos non è colpa di Gattuso, per uscirne serve amor proprio"

Salvatore Aronica, ex difensore azzurro, si è soffermato sulla crisi del Napoli nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando si gioca con squadre blasonate può tornare la voglia di far bene che può dare una mano ad uscire dal tunnel. Con Gattuso la situazione è peggiorata, ma non per colpa dell'allenatore. Bisognerà ritrovare la scintilla perché, a prescindere dall'aspetto economico e da quello che chiedono i tifosi, c'è bisogno di amor proprio per uscire da questa situazione".