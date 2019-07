As, Calemme: "James? Problema è la formula, il Real ha già fatto uno sconto ad ADL"

Tutto sull'affare James, che pare essersi complicato, ma di certo non è saltato. Le ultime arrivano da Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quello che ha detto Ancelotti fa capire che il Napoli vuole prendere James. L'ostacolo principale in questo momento è la formula, perché il Napoli vuole il prestito, ma il Real Madrid spinge per il titolo definitivo, essendo consapevole del fatto che già è stato fatto un passo verso il Napoli abbassando la richiesta di 40 milioni. Se il Napoli non si convincerà sulla formula, Florentino lo venderà a malincuore all'Atletico, ma lui preferirebbe darlo al Napoli".