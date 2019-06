As, Calemme: "Mendes è a Madrid, nelle prossime ore può arrivare l'incontro per chiudere James!"

Si infiamma il mercato del Napoli sul nome di James Rodriguez. Ne ha parlato Mirko Calemme, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Copa America è relativa, James ha scelto il Napoli da un po di giorni. Stiamo aspettando da Madrid qualche segnale importante sull'avvicinamento di Florentino al Napoli, il patron del Real non può restare James sul groppone. Poi dipenderà da quali saranno le condizioni del riscatto, se un obbligo travestito, stiamo cercando di capirlo. Jorge Mendes è a Madrid, non per James o magari anche per James, è lì con Joao Felix per chiudere Joao Felix con l'Atletico, l'operazione più importante dell'estate. Sicuramente avrà margini di incontrare il Real Madrid per chiudere anche l'altro. Non è fatta ma è molto vicino, quando Mendes decide che un affare si deve fare allora si fa".