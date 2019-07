As, Calemme sicuro: "James è un'industria ma i diritti d'immagine non saranno un ostacolo"

Mirko Calemme, corrispondente dall'Italia per As, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James? Resta un ottimismo importante da parte di tutte le parti in causa. La distanza tra i club sarebbe di 5 mln, il Real continua ad insistere per il trasferimento a titolo definitivo, a questo punto non possiamo escluderlo, De Laurentiis parlò di essere pronto ad un sacrificio importante. Mendes ed il Napoli hanno già fatto tutto. I tifosi non devono pensare ai diritti d'immagine come un ostacolo, James è un industria che si muove ed è ovvio che ci sia molto da discutere ma non è un'ostacolo reale. James ed Ancelotti sono in contatto quotidiani, il tecnico gli sta spiegando quale sarà il progetto tecnico attorno a lui".