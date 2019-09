As, Roncero: "Florentino innamorato di Fabian, ma per il Real ora è complicato prenderlo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Tomas Roncero, caporedattore di AS: “Nel Real Madrid sanno che hanno perso una grande occasione con Fabian a 30 milioni. Il Real poteva prendere Fabian oltre che Ceballos dalla cantera del Betis. Il Real poteva comprare i nuovi Iniesta e Xavi del calcio spagnolo, il Real è consapevole di aver commesso un errore importante. Posizione Fabian? La posizione perfetta è quello di trequartista: quando hai tutto questo talento a disposizione deve esser libero di spaziare, condivide questa qualità con Dani Ceballos. Non devi chiuderli sull'esterno o dietro la punta. Dopo l'ultimo Europeo Under 21, il Real si è fortemente interessato: Florentino Perez è innamorato di Fabian. Sarà una colonna della Spagna, andrà a formare una coppia con Ceballos formidabile: un destino al Real dipende dal Napoli. Per il Real ora è complicato prenderlo, anche se Florentino deve ripristinare un'anima spagnola in squadra".