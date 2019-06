Asprilla sponsorizza Zapata: "Stagione straordinaria, deve giocare per vincere lo scudetto"

Faustino Asprilla, stella colombiana, ha parlato di Duvan Zapata a Tuttomercatoweb: "Credo che debba approdare in una squadra con grosse ambizioni, per giocare la Champions League da protagonista ma anche lottare per vincere lo Scudetto. Ha disputato una stagione straordinaria, ha una potenza fisica enorme. E' un bravo ragazzo, spero che continui così. Prima in Copa America e poi in futuro, a prescindere da quale maglietta decida di indossare".