Ass. Borriello: "Abbonamenti? Ad inizio settimana comunicheremo i posti al club, maxi-schermi hanno ridotto capienza"

La prossima settimana ci sarà quasi certamente il lancio della campagna abbonamenti e a confermarlo è Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo pronti per la campagna abbonamenti, dovrebbero esserci circa 54 mila posti come capienza. Stiamo aspettando di capire quanti posti sono stati bloccati dai maxi-schermi, circa 600, ma ad inizio settimana prossima avremo i numeri ufficiali".



TERZO ANELLO - "Verrà schermato con le bandiere delle nazioni partecipanti, sarà molto colorato e festante. Poi dopo vedremo come schermare la gabbia metallica, magari con delle immagini della SSC Napoli. L'investimento è stato fatto con i nostri pubblici, per cui è un peccato vedere qualcuno che effettua atti vandalici, da ogni punto di vista. Non ci si potrà alzare sui sediolini, sarebbe anche inutile farlo. I posti saranno nominali".