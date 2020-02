Ass. Borriello: "Contro il Barça la partita dell'anno, ci sarà un pubblico importante"

Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli di ieri non possiamo valutarlo in base a martedì, quella sarà un'altra partita. E' stata portata a casa anche bene, non ho visto particolare sofferenza. Contro il Barcellona sarà la partita dell'anno, quella che tutti aspettano. Abbiamo visto anche con il Liverpool, o anche contro l'Inter dove non è facile vincere a Milano, credo ci sia qualcosa di importante. Ci si gioca tutto, questa partita conta perchè ci sarà un pubblico importante e la voglia di dire la nostra contro una squadra importante".