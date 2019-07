Ass. Borriello: "Convenzione in Consiglio comunale? Ora dipende da noi, il Napoli ha accettato tutto"

Nel corso di Canale 8, l'assessore Ciro Borriello ha parlato della convenzione per il San Paolo: "Revisori dei Conti su convenzione? Il Napoli utilizza l'impianto solo per 90 giorni all'anno, non tutti i giorni. Ci sono degli spazi dedicati, ma saranno 250-300 metri quadrati. Noi gli diamo una convenzione di un anno ed anche col confronto con gli altri stadi siamo in una fascia medio alta e politicamente si deve raggiungere un accordo politico con la squadra della città. Il Comune non deve guadagnarci, non è un'impresa che deve per forza fare profitti, ma deve non perderci e stabilire il giusto compenso. Nella convenzione è stabilito il canone anche dopo i lavori, non solo per la bellezza ma per la sicurezza innanzitutto: quei 20mln d'investimento portano 200mila l'anno nei 10 anni di convenzione. Consiglio comunale? Tante volte i revisori hanno fatto osservazioni, spiegheremo tutto al consiglio, è anche un atto politico. Problema politico? Sì il Napoli ha accettato tutto, ma è un atto molto mediatico. Il Coni lo valutò circa 400mila euro, noi chiediamo 800mila euro più iva dopo i lavori".