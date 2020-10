Ass. Borriello: "Non è il momento di progetti col Napoli, contenti per i risultati della società"

L'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in particolare della situazione attuale dopo gli ultimi decreti anti-Covid: "Dobbiamo avere dei comportamenti migliori e sperare che tutto si possa risolvere in tempo ragionevole, sarebbe un vero peccato essere rinchiusi in casa a Natale, non verremmo trascorrerlo come abbiamo trascorso la Pasqua".

Sulle chiusure degli impianti sportivi: "Stanno danneggiando le società sportive, chiudere le palestre non è stata una scelta facile. Le piscine almeno sono aperte in parte, solo per gli atleti di livello nazionale. I campi di calcio di periferia li abbiamo lasciati aperti almeno per gli allenamenti individuali".

Su Benevento-Napoli: "E' stato un derby che meritava un Vigorito stracolmo. Solo mille spettatori hanno potuto vedere giocare due squadre che hanno fatto un bello spettacolo. Il tasso tecnico era nettamente a favore del Napoli, ma il Benevento ha battagliato. Ottima la scelta di Gattuso di inserire Petagna, mi ha sorpreso pensavo entrasse entrasse per Osimhen. L'ex Spal non è un oggetto misterioso, quando entra in campo sa dire la sua e su certi campi ti può risolvere la partita".

Progetti col Calcio Napoli? "Ci sono stati pochi contatti in questa fase, questo purtroppo non è il momento dei progetti, senza introiti è davvero difficile mantenere squadre a certi livelli, Dobbiamo solo essere contenti di avere una società che ci permette di avere una squadra competitiva".