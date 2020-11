Ass. Borriello: "Presto un museo per Diego con tutti i cimeli. Nome stadio? Decidono i tifosi..."

Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, ha scritto un post sui social: "Mi sono recato allo stadio e con profonda commozione ho potuto ammirare l'amore delle persone che hanno lasciato doni per Maradona, sono tantissimi. Abbiamo deciso di coprirli per proteggerli dalle intemperie, custodirli e crearne un museo, che sia "comunale, nel senso di tutti. Le persone continuano a portarne di nuovi, stiamo cercando di fare tutto il possibile, perché nulla vada perduto. Ogni ricordo ed emozione sarà preservato e consegnato alla memoria ed alla storia, una testimonianza per le generazioni future. Volevo precisare infine che per il nome dello stadio decideranno i tifosi e il popolo napoletano. Per cui avvieremo già da domani tutti i percorsi amministrativi perché si possa arrivare in brevissimo tempo ad intitolare lo stadio di Napoli".