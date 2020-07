Ass. Borriello: "Si lavora a riapertura San Paolo. Osimhen? Non ascolti Salvini, venga senza paura del razzismo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli: “Napoli è la città meno razzista ed accogliente d'Italia. Ci sono placche di razzismo, è una subcultura che ci portiamo ancora appresso, ma a Napoli Osimhen può star tranquillo. Non penso che a quel livello i problemi sono questi, penso più ad accordi economici. Tuttavia il suo pensiero ci può stare, se pensiamo a Matteo Salvini come Ministro. Porte aperte al San Paolo? Ci stanno lavorando, ho trovato una strana apertura di Spadafora a riguardo, che mi ha sorpreso. Se ci sono ancora focolai, nessuno si sbilancia, ma con un numero contenuto di contagi, ci si può pensare".