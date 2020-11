Ass. Borriello: "Stadio sarà intitolato a Diego, due possibili nomi. Valutiamo anche una statua"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato dello stadio da intitolare a Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il popolo ha deciso ed il comune di Napoli è d’accordo: lo stadio sarà intitolato a Maradona. Credo che anche prima della fine dell’anno riusciremo a terminare l’iter burocratico. Stiamo velocizzando le pratiche. Ora procediamo con lo stadio, ma nelle ultime ore c'è stata una richiesta per intitolare a Maradona anche una piazza o una strada. Per lo stadio dovremo capire il nome esatto, 'Stadio Diego Armando Maradona', 'Maradona Stadium', vedremo. Ognuno farà il suo nel più breve tempo possibile. Statua? Sta montando sempre di più questa cosa. Siamo in contatto da più di un anno con un artista argentino che voleva dedicare una statua a Diego. Più volte ha sollecitato, noi abbiamo stretto i contatti e un mese fa abbiamo avuto una videocall".