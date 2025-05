Ass. Cosenza: "Entro il 2025 inizio lavori Maradona! Via la pista e 10mila posti in più, vi spiego"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l'Assessore delle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. Di seguito le sue parole: "Siamo molto contenti che tutti i tifosi che hanno voluto seguire la squadra da vicino lo hanno potuto fare, nonostante tutte le regole che abbiamo messo. Napoli è stata ordinatissima e meravigliosa, a Liverpool c’è stata una tragedia. Noi siamo stati più organizzati, ma queste tragedie possono succedere. L’importante è organizzarsi. Napoli, yes we can. Noi dobbiamo imparare a fare le cose nella normalità, senza puntare all’eccezionalità. Questo scudetto è bello proprio per questo, proprio perchè le cose si fanno nella totale normalità, senza 10 punti di distacco e con una squadra fortissima.

Tutti gli studi sullo stadio sono stati presentati al Presidente De Laurentiis e a tutto il suo staff in modo che lui li possa studiare e visionare in modo del tutto trasparente. Noi finanzieremo la presentazione come Comune di Napoli e modificheremo il documento unico di programmazione così che seguiremo direttamente la progettazione sia io che il Sindaco. Seguiremo noi il progettista ufficiale. Il Sindaco di Napoli vuole finanziare i lavori del quarto anello, io vorrei farne uno in parte come prototipo. Ci sono ventotto tralicci verticali e bisogna farne uno alla volta per ridurre le vibrazioni fastidiose fino a livelli accettabili. Abbiamo le idee chiare sugli interventi da fare. È un problema risolvibile come abbiamo spiegato anche al Presidente De Laurentiis.

I posti nel terzo anello sono attualmente 8mila, ma contando che ci sono delle parti mai utilizzate possono arrivare a diecimila con piena visibilità. Un’altra cosa essenziale che non facciamo subito è di fossare il primo anello come prosecuzione del secondo anello che scenderà di più verso il campo al posto della pista d’atletica e avremo altri quattro mila posti.

Questi lavori saranno un po’ più complicati da fare e da progettare ed è quello che ha chiesto Antonio Conte di avere i tifosi più addosso al campo. Togliendo la pista d’atletica si possono recuperare quattromila posti con un’ottima visibilità. Il vero modello da seguire è quello dello Stadio Maracanà o quello dello Stadio Olimpico. I lavori dovrebbero partire entro il 2025.

De Laurentiis mi ha scritto dicendo che vuole finanziare almeno il terzo anello e me lo ha scritto chiaramente. Noi preferiamo andare avanti da soli, dopo di che lui può anche insistere per avere un altro stadio ma su questo ho i miei dubbi.

Non dimentichiamoci che McTominay è venuto a Napoli anche per giocare sul campo dove ha giocato Maradona. Un altro stadio ti costerebbe tra i duecento e i trecento milioni di euro. Costruire una metropolitana che arriverebbe fino allo stadio costerebbe tre miliardi di euro.

Chiarisco, De Laurentiis può fare quello che vuole poiché è un grande imprenditore ma il nostro compito è rendere più utilizzabile dai tifosi lo stadio Maradona, tenendo presente che c’è spazio per tutto quello che vuole la Società Sportiva Calcio Napoli.

Se il primo anello viene spostato come prosecuzione del secondo anello, il piano zero dove si entra nel primo anello si libera completamente. Si libererebbero tra i diecimila e i trentamila metri quadrati. Se il Presidente vuole, si possono fare il Museo del Napoli e vari ristoranti e bar.

Una cosa carina da fare sarebbe la Maradona experience e ne abbiamo anche brevemente parlato. De Laurentiis è incline al progetto, sarebbe bello seguire con gli occhiali l’azione dell’Argentina che porterebbe milioni di visitatori nel corso degli anni.

Sui piani per i parcheggi abbiamo studiato le possibilità e andando a vedere gli spazi che sono abbandonati da trentaquattro anni, i posti che ne ricaveremo sono duecento. Duecento posti servono a poco, del resto se vogliamo ampliare la capienza dei parcheggi dobbiamo studiare le aree vicine e capire se gli investitori vogliono investire.

Trasporti? In due anni la linea 6 sarà efficiente. Allo stadio si arriverà con la Linea 2, con la Cumana e con la linea 6 che è molto limitata poiché ci sono i treni di Italia 90. Dal 2026 arriveranno i nuovi treni per la linea 6 e allo stadio arriveranno tre linee della metropolitana.

L’American Cup è stata un po’ come il Segreto di Pulcinella. Abbiamo trattato segretamente e abbiamo portato a casa un risultato storico e questo vuol dire che sappiamo come dobbiamo fare il nostro lavoro".