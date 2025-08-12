Paganin lancia il Napoli: “E’ favorito! Ha aggiunto qualità e mentalità ad una rosa già forte"

Massimo Paganin, ex difensore e attuale opinionista, intervenuto ai microfoni di "Sportmediaset" si è soffermato sulla corsa scudetto: “Credo che tra le quattro grandi, Napoli, Juventus, Milan e Inter, la squadra di Conte in questo momento sia favorita rispetto alle altre. Gli azzurri non hanno cambiato allenatore e ad una rosa già competitiva e che già sa come vincere ha aggiunto dei giocatori con grande qualità sia dal punto di vista tecnico che della mentalità. In questo momento il Napoli è la squadra che parte favorita per vincere il nostro campionato”.